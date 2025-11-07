IBA presenta denuncia contra Chignahuapan por desaparecer perros

Luego de provocar el retiro de perros callejeros del primer cuadro del centro de Chignahuapan, a través del uso de personal del Ayuntamiento; el Instituto de Bienestar Animal (IBA) del Gobierno del Estado, ha presentado una denuncia formal por estos hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras darse a conocer que la noche del miércoles personal de Protección Civil Municipal de Chignahuapan realizó un recorrido donde capturaron a múltiples perros que vivían en la calle para presuntamente “llevarlos al resguardo animal”.

Ciudadanos inconformes con lo ocurrido, documentaron la forma en que, a bordo de la patrulla M-909 los ejemplares caninos eran llevados en transportadoras, sin embargo, los trabajadores del Ayuntamiento se negaron a dar mayor información sobre su actuar.

Según los reportes extraoficiales, este hecho habría sido ordenado por el presidente municipal del Pueblo Mágico, debido a que durante las celebraciones de Día de Muertos, los caninos habían provocado “mala imagen al turismo”.

Ante esta situación, el reporte ciudadano provocó que el IBA revisará lo ocurrido y determinara presentar una denuncia penal ante la Fiscalía poblana para saber el paradero de los animales retirados y su estatus; además, a través del Gobierno del Estado se exhortó al edil Juan Rivera Trejo, que esclarezca los motivos y métodos empleados en esta medida.

