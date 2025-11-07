Testigo clave declarará en juicio por feminicidio de Cecilia Monzón

Un testigo importante declarará desde Barcelona en el consulado de México durante el juicio por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, testimonio que había sido bloqueado por la defensa, pero que el Tribunal de Enjuiciamiento admitirá, informó Helena Monzón.

A través de sus redes sociales reveló que se trata de una tía que vivía con su hermana, quien tiene asilo humanitario.

“Sé que el Tribunal ha resuelto no solo a favor de que lo haga, lo ha hecho con perspectiva de género, con perspectiva de darle a las víctimas el acceso a la verdad“, dijo.

Helena dijo que, aunque en España solo el 12 por ciento de los casos otorgan asilo, ante el peligro que enfrentaba su tía, no les costó obtenerlo.

La hermana de la activista relató que en la audiencia número 69 del juicio un analista no se presentó, por lo cual la Fiscalía General del Estado (FGE) revisará esta situación.

En la audiencia 69 del juicio, afirmó que no hay más avances, a excepción de la admisión de la declaración de su tía.

Por la mañana, Helena reiteró que en las audiencias los interrogatorios son largos, por lo que muy pocas veces las inician con testigos nuevos.

El martes pasado, el juicio cumplió siete meses en curso sin que haya una sentencia contra las personas señaladas como autores materiales e intelectuales del feminicidio.

Entre las personas detenidas se encuentra el ex aspirante a la gubernatura de Puebla, Javier “N”, así como su sobrino Jair “N” y un hombre a quien acusan de dispararle a la activista, Silvestre “N”.

Helena Monzón ha denunciado en diversas ocasiones las tácticas dilatorias de las tres defensas de los imputados, la revictimización que ha sufrido ella y su familia, además de lo difícil de continuar este proceso a más de tres años del asesinato de la abogada feminista.

Fin de audiencia y esto digo:



La de hoy, muy corta pero importante par lo que viene.



Así que, como se dice por ahí “si bueno y breve, dos veces bueno…” Ya estamos cerca, a seguir!!



P.D. No soy Batman, sólo se ve así la ciudad…#JusticiaParaCeciliaMonzón🌻 pic.twitter.com/biuMH5VgtR — Helena Monzón (@Helena_Monzon) November 6, 2025

Editor: César A. García

