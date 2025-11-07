El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, informó que la próxima semana podrían retomarse las mesas de trabajo para resolver el conflicto por la perforación del Pozo de Agua número 4 en San Miguel Xoxtla, con el objetivo de reanudar las obras suspendidas desde el 25 de octubre.

En entrevista, el funcionario detalló que el pasado 5 de noviembre se llevó a cabo una reunión con representantes de Conagua, Soapap, el ayuntamiento de Xoxtla y el gobierno estatal, en la que se acordó mantener el diálogo con los grupos opositores al proyecto.

Aguilar Pala consideró que existen condiciones para avanzar en la negociación y alcanzar un acuerdo con la comunidad, que permita continuar los trabajos a través del consenso.

Te puede interesar: Anuncian construcción de viviendas para policías poblanos en 2026

Sin embargo, el 4 de noviembre, un juez federal ordenó la suspensión provisional de la excavación del pozo, al determinar que las autoridades no realizaron una consulta pública con la población.

El amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al Comité en Defensa del Agua de Xoxtla instruye detener los trabajos de excavación y la instalación de tubería, así como abstenerse de emitir prórrogas o nuevas concesiones para la extracción del recurso.

Tanto las autoridades municipales como estatales han sostenido que el nuevo pozo busca mejorar el abasto de agua en Xoxtla; sin embargo, habitantes del municipio acusan que el proyecto pretende extraer agua para abastecer a la capital poblana, lo que —advierten— podría derivar en una sobreexplotación del acuífero.

Editor: César A. García

Te recomendamos: