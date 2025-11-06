Anuncian construcción de viviendas para policías poblanos en 2026

En 2026, iniciará la construcción de viviendas para elementos de Seguridad Pública y otras corporaciones, aseguró el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien dijo que valorarán si el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, comparece ante el Legislativo.

Este jueves, el mandatario encabezó la entrega de 11 mil 572 paquetes de mejoramiento y equipamiento para viviendas a familias de elementos de seguridad, donde reafirmó su compromiso de mejorar las condiciones de vida para quienes cuidan de las y los poblanos.

Señaló que la entrega de estos apoyos para personal que se encarga de la seguridad, protege el medio ambiente y asiste en emergencias; no solo se reconoce su labor, sino que también se garantiza bienestar para sus hogares.

En ese sentido, afirmó que el próximo año iniciará la construcción de viviendas para los uniformados, para lo cual el Estado ya tiene propuestas de predios con una extensión de 40 hectáreas, aunque la mitad de los predios están siendo valorados para determinar su viabilidad.

No obstante, mencionó que para dotar de viviendas a los 15 mil elementos de las diferentes corporaciones se requieren 180 hectáreas de predios, las cuales se comprometió a lograr.

Asimismo, destacó que para la protección de los elementos, este año el seguro de vida para los policías estatales y municipales se incrementó a un millón de pesos, pues el monto anterior “era indigno” para quienes pierden la vida en el cumplimiento de su deber.

Invierten 110 millones de pesos

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, resaltó que este programa representa la gratitud y el reconocimiento a quienes entregan su vida al servicio público, pero también a sus familias.

Destacó que los apoyos están dirigidos tanto a personal operativo como administrativo de la Secretaría, Policía Auxiliar, así como de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad.

En su intervención, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, detalló que se invirtieron 110 millones de pesos para los 11 mil 572 paquetes que pueden incluir un tinaco de mil 200 litros, 10 bultos de cemento y 30 varillas de 3/8; o bien, un calentador solar, un microondas y una licuadora; o un refrigerador, dos botes de pintura blanca y un microondas.

Defiende estrategia de seguridad

En entrevista posterior, Alejandro Armenta defendió la estrategia de seguridad pública de su administración y dijo que es lógico que el PAN, como oposición, la cuestione.

Por ello, dijo que analizarán la solicitud de legisladores panistas para que el vicealmirante Francisco Sánchez comparezca ante el Congreso de Puebla, a quienes dijo que daría unos días para que se preparen y tengan argumentos.

Lo anterior, al mencionar que los diputados del blanquiazul no deben olvidar que cuando gobernó su partido en la entidad, Puebla ocupó el primer lugar nacional en robo a combustible, pues la Policía Estatal y Judicial protegían y custodiaban a huachicoleros.

“Podemos hablar de lo que quieran y de cómo estaba el estado cuando gobernó el PAN. Que no se les olvide que la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Judicial eran los que protegían y custodiaban a los huachicoleros en Puebla”, expresó.

