Informan sobre grados de intervención en edificios patrimoniales del Centro Histórico

Con el propósito de fortalecer la conservación del patrimonio tangible e intangible del municipio de Puebla, la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, encabezada por Aimeé Guerra Pérez, informa a la ciudadanía sobre los grados de intervención que pueden realizarse en los inmuebles ubicados en el polígono del Centro Histórico de Puebla.

Esta dependencia municipal tiene la responsabilidad de preservar, proteger y acompañar los procesos de intervención en edificaciones con valor histórico, asegurando que cada acción se apegue a los lineamientos técnicos y legales vigentes.

Los grados de intervención reconocidos son los siguientes:

Conservación : Intervenciones orientadas a garantizar la permanencia del patrimonio arquitectónico. Para su ejecución deben seguirse de manera estricta las normas, políticas, reglamentos y leyes en materia de conservación patrimonial.

: Intervenciones orientadas a garantizar la permanencia del patrimonio arquitectónico. Para su ejecución deben seguirse de manera estricta las normas, políticas, reglamentos y leyes en materia de conservación patrimonial. Preservación : Intervenciones controladas que buscan mantener las condiciones físicas y ambientales de los monumentos, con el objetivo de prevenir su deterioro.

: Intervenciones controladas que buscan mantener las condiciones físicas y ambientales de los monumentos, con el objetivo de prevenir su deterioro. Mantenimiento: Trabajos mínimos destinados a evitar que los inmuebles previamente intervenidos vuelvan a deteriorarse.

La Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural pone a disposición de la ciudadanía asesoría y acompañamiento técnico en los procesos de intervención de inmuebles, recordando que todos los trámites ante esta dependencia son completamente gratuitos.

Se invita a las y los interesados a acudir directamente a las instalaciones ubicadas en Privada 16 de Septiembre No. 1506, Colonia El Carmen, donde podrán recibir orientación sobre los procedimientos adecuados para intervenir propiedades dentro del Centro Histórico.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, reitera su compromiso con la preservación del legado arquitectónico y cultural de Puebla, garantizando que su riqueza histórica perdure para las futuras generaciones.

