Policías salvan a presunto delincuente que era golpeado en Huauchinango

Luego de ser descubierto intentando robar en una tienda tipo mini supermercado en el municipio de Huauchinango, un hombre comenzó a ser golpeado por civiles, por lo que agentes de la Policía Municipal lo tuvieron que rescatar.

El hecho ocurrió en la colonia El Paraíso del municipio antes mencionado, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, punto donde los empleados se mantenían alerta ante la presencia de un sujeto con actitud sospechosa.

Cuando el señalado intentaba amenazar a los empleados para lograr escapar con producto y dinero, estos optaron por hacerle frente y sacarlo a golpes de la tienda perteneciente a la cadena 3B.

Los trabajadores e incluso clientes comenzaron a propinarle una golpiza al masculino, sin embargo, en este momento llegaron elementos de la Policía Municipal que rescataron al presunto delincuente para que no siguiera siendo golpeado.

Posterior a ello, el acusado fue detenido y trasladado a la comandancia local, además de que se le pidió a los afectados que acudieran a presentar una denuncia formal por lo ocurrido.

#Seguridad Un hombre fue tundido a golpes por empleados y clientes de la tienda 3B ubicada en la colonia El Paraíso del municipio de Huauchinango.



Presuntamente el sujeto en cuestión, previamente intentó asaltar el establecimiento y se tornó violento al ser descubierto.… pic.twitter.com/5PIxnk7C5n — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 24, 2025

Editor: Renato León

Te recomendamos: