Gobierno organizará “arrancones” legales en Puebla

Para evitar accidentes fatales, el Gobierno de Puebla organizará “arrancones” legales de manera periódica en autódromo Miguel E. Abed e incluso construirá una pista recta para competencias de cuarto de milla, a la par se reforzarán los operativos para evitar esta actividad en vialidades.

Así lo anunció el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien reconoció el gusto de jóvenes por la velocidad y autos deportivos, el cual también dijo compartir.

Por ello, indicó que, inicialmente, a partir de diciembre la administración estatal organizará de manera periódica “arrancones” legales y de forma reglamentaria en el autódromo de Amozoc, lo cual será parte de una primera etapa.

Y es que, señaló, el gobernador Alejandro Armenta Mier le instruyó buscar un predio para construir con los módulos de maquinaria una pista en línea recta para carreras de un cuarto de milla.

En este lugar, dijo que cada fin de semana se organizarán carreras con todas las medidas de protección para que jóvenes de todo el estado aprovechen este espacio que incluso podría convertirse en una atracción turística.

La medida surge tras el accidente ocurrido la madrugada del sábado en la Vía Atlixcáyotl, donde dos jóvenes fallecieron y una más sigue hospitalizada, quienes viajaban en un automóvil que supuestamente participaba en arrancones, por ello el funcionario aseveró que ante esta problemática es necesario dar soluciones.

Culpan a SACH de arrancones

Sobre este tema, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Palabras apuntó que es en el tramo que compete a San Andrés Cholula de la Vía Atlixcáyotl donde se realizan de manera reiterativa “arrancones”.

Indicó que dicha actividad se disminuyó en vialidades como el Bulevard Hermanos Serdán y la Calzada Zavaleta, donde se ha trabajado en coordinación con autoridades municipales.

Sin embargo, insistió que en el tramo de la Atlixcáyotl en San Andrés Cholula persisten los arrancones, por lo que exhortó a la alcaldesa Lupita Cuatle Torres “estar alerta y pendiente” de que no haya más carreras ilegales.

Van 5 muertes por arrancones

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González destacó que, de enero a octubre se han registrado cinco muertes de personas que participaban en arrancones.

Afirmó que, a través de la coordinación permanente con autoridades municipales de la zona metropolitana, se realizan acciones para prevenir incidentes y disuadir carreras ilegales en vía pública.

Dichas labores, dijo, se reforzarán con la presencia de elementos de Proximidad Vial y la aplicación de operativos alcoholimetro, además exhortó a la ciudadanía a reportar estas actividades a la línea 089, de manera anónima y segura.

No obstante, señaló que la responsabilidad al volante comienza desde el hogar, por lo que hizo un llamado a respetar los límites de velocidad y evitar el consumo de alcohol para circular sin riesgos.

