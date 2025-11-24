Dos izucarenses triunfan en torneo nacional de boxeo

Dos jóvenes boxeadores del Club de Boxeo Doble G de Izúcar de Matamoros obtuvieron destacados resultados en el IV Torneo Nacional “Fuego en los Señoríos” celebrado en Tlaxcala, uno de los eventos más importantes del boxeo amateur en México.

Kevin Ríos, competidor de la categoría Sub-19 (85 kg), se coronó campeón nacional al conseguir una victoria por knockout en el tercer asalto, consolidándose como una de las nuevas promesas del boxeo en la región.

En la misma justa deportiva, Miguel Anaya, participante de la categoría Sub-17 (+80 kg), logró el subcampeonato nacional, demostrando disciplina y preparación en cada uno de sus encuentros.

Ambos atletas representaron con éxito al boxeo izucarense en este torneo de relevancia nacional, poniendo en alto el nombre de su club y de su municipio en el ámbito del deporte mexicano.

Con información de Héctor Rosas / Canal 80

Editor: Renato León

