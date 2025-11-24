Descubren que mujer seguía con vida antes de cremación en Tailandia

Una mujer sorprendió al personal del templo budista Wat Rat Prakhong Tham, en Nonthaburi, Tailandia, cuando comenzó a moverse dentro de su ataúd momentos antes de ser cremada, en un insólito suceso ocurrido en esta provincia cercana a Bangkok.
De acuerdo con Pairat Soodthoop, gerente del templo, el hermano de la mujer de 65 años la había trasladado desde la provincia de Phitsanulok, a 500 kilómetros de distancia, después de que aparentemente dejó de respirar hacía dos días.
La mujer había estado postrada en cama aproximadamente dos años debido a problemas de salud.
El personal del templo escuchó golpes provenientes del ataúd y al abrirlo descubrieron que la mujer tenía los ojos semiabiertos y seguía con vida. El templo, que ofrece servicios de cremación gratuitos, se negó a proceder ante la falta de un certificado de defunción oficial.
La mujer fue trasladada inmediatamente a un hospital cercano para recibir atención médica, con los gastos cubiertos por el templo.
Previamente, el hermano había intentado donar sus órganos a un hospital en Bangkok, pero fue rechazado por carecer del certificado de defunción requerido.