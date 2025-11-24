Bloqueos de transportistas generan cierres parciales en accesos a Puebla

Tras los bloqueos convocados por transportistas y agricultores para este 24 de noviembre, varios accesos que conectan con la capital poblana registraron afectaciones desde las primeras horas, aunque otros tramos operan de manera normal.

Primeramente, la caseta de peaje número 7, conocida como San Marcos, se mantiene libre desde las 08:00 horas, pese a que suele ser uno de los puntos más afectados durante este tipo de cierres.

No obstante, kilómetros adelante, con dirección a la Ciudad de México, a la altura de Los Reyes La Paz, alrededor de 90 vecinos de la zona decidieron sumarse a la convocatoria y bloquear por completo el paso alrededor de las 10:00 horas. Minutos más tarde permitieron el tránsito en un solo carril. Hasta el momento, se desconoce la hora en que liberarán la vialidad.

#ConexiónVial Cerrada la autopista México-Puebla con dirección a la CDMX, a la altura de la virgen.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/VGd8jBpIGq — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 24, 2025

En la Sierra Norte de Puebla, la autopista México–Tuxpan permanece cerrada debido a la presencia de manifestantes en el kilómetro 84+700 del Libramiento Tulancingo–Nuevo Necaxa, a la altura del entronque Pitula con dirección a la CDMX. Se exhorta a los conductores a utilizar la carretera federal libre como alternativa.

En el Arco Norte también se registra cierre por manifestantes en el kilómetro 79+800 con dirección a San Martín Texmelucan, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas.

Por otro lado, la caseta de cobro número 36, ubicada en la autopista Puebla–Orizaba a la altura de Amozoc, opera normalmente. Tampoco se reportan cierres en el tramo de Acatzingo, las Cumbres de Maltrata ni en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, donde el flujo vehicular permanece estable.

#ConexiónVial Sin novedad y sin presencia de manifestantes en la caseta de cobro ubicada en el municipio de Amozoc.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/IKOq9dWIur — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 24, 2025

Te recomendamos: