Han cubierto 200 mil baches en la ciudad de Puebla

El secretario de Movilidad e Infraestructura municipal, David Aysa Salazar, afirmó que la dependencia cumplió la meta de cubrir 200 mil baches en la capital poblana.

En entrevista, dijo que en estos días anunciarán cuántos baches en total cubrieron hasta la fecha, pero adelantó que continuarán con el trabajo de las cuadrillas, así como la atención a los reportes de la ciudadanía a través de medios de comunicación y redes sociales.

El funcionario municipal aseguró que el contrato para la cobertura de baches sigue vigente hasta fin de año, por lo que garantizó estas acciones durante el último mes del año.

Mencionó que junto al presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, afinan los proyectos de obra para el próximo año que consisten en pavimentaciones, mantenimiento vial mayor y el bacheo.

Recordó que a la fecha operan 25 cuadrillas en la ciudad para atender los reportes que hacen los habitantes de la capital poblana.

El edil poblano declaró en días pasados que la prioridad del gobierno municipal el próximo año en el ejercicio de los recursos del municipio se encuentra el bacheo, la construcción de nuevas calles, así como la seguridad del municipio.

En mayo del año en curso, el presidente municipal anunció una inversión de 110 millones de pesos para la cobertura de baches, con la meta de cubrir en el año 200 mil baches.

Chedraui Budib acusó que la administración pasada dejó de bachear en la ciudad, lo cual provocó que creciera la crisis en las malas condiciones de las vialidades de la capital del estado.

