Analizan cinco zonas para comercio navideño de ambulantes en Puebla

El Carmen, Paseo Bravo, La Margarita, inmediaciones el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch) y un horario especial en el Centro Histórico son los puntos que se analizan para la ubicación temporal de vendedores ambulantes para la comercialización de productos navideños y juguetes.

Así lo indicó el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, quien dijo que hay acuerdo y consenso con las diferentes organizaciones de comerciantes informales.

“Ha habido acuerdo, ha habido respeto, estamos permanentemente en un estira y afloja y hay alguien que de repente se quiere sacar de los acuerdos, pero hay una buena comunicación y están en los acuerdos de que la acción de uno o dos que no cumplan los acuerdos, los afectan a todos”, declaró.

Rodríguez Álvarez afirmó que la mayoría de los comerciantes respetan lo acordado con las autoridades municipales y son los primeros en instar a las personas de otras organizaciones para que también lo hagan.

Recordó que en Analco se estima la colocación de 40 o 50 espacios de vendedores informales y se analiza cuántos espacios temporales se podrían asignar en El Carmen y en Paseo Bravo, ya que tienen varias solicitudes de eventos de fin de año en estos lugares para actividades de fin de año, tanto de dependencias municipales como de la sociedad.

En el Cenhch, en tanto, hay un estimado de 200 espacios, los cuales ya han sido ocupados por algunos comerciantes desde la semana pasada y otros permisos temporales en la zona de Huexotitla.

Editor: Renato León

Te recomendamos: