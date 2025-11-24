Caen 15 miembros del crimen organizado en Puebla, Morelos, Edomex y CDMX

Un total de quince personas ligadas a un grupo del crimen organizado fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Marina (Semar), Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), todo ello tras múltiples operativos en cuatro entidades de la República Mexicana.

El informe emitido por las autoridades federales reveló que fueron 15 los cateos que se realizaron en Puebla, Morelos, Edomex y CDMX, en los que el mismo número de personas fueron detenidos, entre ellos seis personas con órdenes de aprehensión vigentes.

Se aseguraron más de 3 mil dosis de droga, cocaína, marihuana, 7 armas, vehículos y motocicletas.

#Seguridad Distintas dependencias de seguridad realizaron cateos en 15 inmuebles vinculados a una organización delictiva dedicada al n*rcomen*deo, e*tors*ón y h*mic*dio.



En los operativos realizados en Morelos, Edomex, Puebla y Ciudad de México, fueron detenidas 15 personas,… pic.twitter.com/KGSc05MYVQ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 24, 2025

Por otra parte, se reveló que Isaí Gabriel “N”, alias “El Carnal”, e Ignacio “N”, alias “Pelayo” también fueron detenidos y estos serían identificados como los principales líderes de este grupo delictivo cuyas actividades ilícitas estarían ligadas al narcomenudeo, extorsión y homicidio.

Es importante señalar que de manera extraoficial se ha revelado que el operativo ejecutado en Puebla, fue efectuado durante el jueves 20 de noviembre en el Cluster Venetto de Lomas de Angelópolis.

