Choque contra poste de luz en la Vía Atlixcáyotl deja dos muertos

Un accidente durante presuntos arrancones clandestinos en la Vía Atlixcáyotl provocó la muerte de dos personas y dejó a una mujer lesionada; el vehículo en el que circulaban impactó contra un poste de luz durante la madrugada de este sábado.

El conductor pereció en el lugar del siniestro, mientras que un acompañante masculino falleció durante el traslado al hospital; una tercera ocupante del automóvil fue trasladada con vida y permanece hospitalizada en condición delicada.

Vecinos de la zona reportaron que los supuestos arrancones involucraban al menos tres vehículos y se desarrollaban cerca del puente Cúmulo de Virgo con dirección al CIS de Angelópolis, cuando escucharon un fuerte choque seguido de un apagón.

No obstante, el impacto contra el poste de la CFE dañó severamente el cableado eléctrico, causando interrupciones en el suministro energético que afectaron incluso al Hospital Ángeles de Puebla y zonas residenciales aledañas.

El vehículo involucrado quedó completamente destruido con la estructura del techo colapsada, lo que obligó a personal especializado de la Comisión Federal de Electricidad a trabajar en la reparación de la infraestructura dañada.

#ConexiónVial 😢 Durante la madrugada de este sábado, un vehículo impactó contra un poste en vía Atlixcáyotl, frente a la agencia Honda; una persona murió en el lugar, otra falleció en el hospital y una mujer fue trasladada con vida a un hospital.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/O5hwJSmCjq — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 22, 2025

