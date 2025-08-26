DEA equipara a García Luna con “El Chapo” y “El Mayo”, destaca Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la DEA puso a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, al mismo nivel que los narcotraficantes “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada.

Durante la conferencia matutina, destacó las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, quien declaró haber derribado a tres grandes narcotraficantes.

La mandataria aclaró que, a pesar de la colaboración entre México y Estados Unidos en seguridad, no existe ningún acuerdo formal con la DEA.

No obstante, reconoció el diálogo y trabajo conjunto para combatir la delincuencia organizada entre ambos países.

Por otro lado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reconoció la declaración de culpabilidad de “El Mayo” y confirmó que pasará el resto de su vida en prisión federal.

El director de la DEA añadió que nadie está fuera de la ley y que este caso demuestra que la justicia alcanza a todos los involucrados en narcotráfico.

Ante las declaraciones de Zambada, Sheinbaum pidió que cualquier declaración legal debe ser respaldada y avalada por la Fiscalía General de la República (FGR).

