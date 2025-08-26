Destituyen a Lisa Cook de la Reserva Federal de EU

El presidente Donald Trump anunció el despido de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, la primera destitución de un miembro del banco central en 111 años.

La medida se comunicó mediante una carta publicada en las redes sociales del magnate, en la que la acusa de fraude hipotecario y conducta negligente.

Lisa Cook, primera mujer negra en el cargo, rechazó que Trump tenga autoridad para despedirla y aseguró que seguirá en funciones. Sus abogados anunciaron que impugnarán la decisión por ilegal.

De acuerdo con la ley, se establece que un presidente puede destituir a un miembro de la Fed solo por causa justificada. Criterio que no está claro en este caso.

Te puede interesar: EU crea medalla para militares en la frontera con México

Trump acusa a Cook de haber firmado hipotecas para residencias en dos estados en pocas semanas, además de conductas que ponen en duda su integridad.

La Reserva Federal no ha emitido ninguna declaración oficial. La decisión abre un posible conflicto legal y genera incertidumbre sobre el destino del banco central y la política monetaria estadounidense.

Las fricciones entre ambas partes surgieron por la presión del mandatario, quien culpa a la Fed de no bajar las tasas de interés a su ritmo.

Te recomendamos: