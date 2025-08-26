San Andrés Cholula promueve buenas prácticas en protección animal

Con el propósito de fomentar el intercambio de experiencias, conocimientos y estrategias entre especialistas, personal y autoridades del servicio público, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó el “Conversatorio de Buenas Prácticas en materia de Bienestar Animal”.

En su mensaje, la alcaldesa destacó que este encuentro busca sumar esfuerzos y trabajar en equipo, al subrayar que el cuidado animal es una responsabilidad tan compartida entre distintas instancias de gobierno. Resaltó la importancia de la tenencia responsable, así como las actividades dirigidas a la niñez para inculcar el respeto hacia todos los seres vivos.

Asimismo, celebró la participación de municipios de la zona conurbada y reiteró la disposición de su administración para fortalecer la cultura de empatía con los animales. Finalmente, adelantó que ya empezó la construcción de un recinto que albergará el Centro de Bienestar Animal.

Por su parte, la directora de Bienestar Animal del Gobierno del Estado, Michelle Islas Ganime, coincidió en la relevancia de unificar acciones de prevención y cuidado hacia los seres sintientes. Explicó que, si bien las facultades de los institutos de bienestar animal son limitadas, la suma de esfuerzos entre el servicio público, sector privado y la sociedad civil genera un impacto positivo en la atención al maltrato y a la situación de calle de los animales. Reconoció esta iniciativa de San Andrés Cholula para abrir espacios de diálogo y colaboración.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario, Jesús Gregorio Paisano, informó que este foro reunió a regidores, directivos municipales y del Gobierno del Estado. Detalló que las ponencias estuvieron a cargo de la directora de Bienestar Animal del Gobierno del Estado; el titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra los Animales, Abraham Aguilar Yáñez; y el Coordinador del Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional de la BUAP, Héctor Moisés Álvarez Peral.

El Gobierno Municipal promueve acciones éticas, sostenibles y colaborativas que fortalezcan el bienestar animal, contribuyendo a una cultura de respeto, protección y responsabilidad hacia los seres sintientes.

Te recomendamos: