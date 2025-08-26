Snoop Dogg cuestiona aumento de personajes LGBTQ+ en películas infantiles

Snoop Dogg generó controversia tras declarar en un podcast que tiene “miedo de ir al cine” por el aumento de personajes LGBTQ+ en películas infantiles.

El comentario lo realizó en el podcast de Sarah Fontenot, donde relató una peculiar experiencia con su nieto al ver la película animada “Lightyear” en 2022.

En una de las escenas, uno de los personajes tiene dos madres, lo que llevó a su nieto a cuestionarle “¿cómo podía ser posible que un bebé tuviera dos madres?”.

El rapero confesó que la pregunta lo dejó sin respuestas y que se sintió algo incómodo; expresó que “solo vine a ver la maldita película”.

“Tengo miedo de ir al cine. Me están metiendo en medio de cosas para las que no tengo respuesta“, agregó.

“Lightyear” fue la primera película animada de Disney en la que se muestra un beso entre dos personajes del mismo sexo.

Por ello, la cinta provocó debate por incluir una familia homoparental, incluso llegó a ser censurada en múltiples países.

