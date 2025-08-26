Coautor de “Angels” demandará a Robbie Williams por regalías

Considerada uno de los mayores éxitos de la década de los noventa, “Angels” que consolidó a Robbie Williams como una de las grandes figuras del pop británico, ha quedado envuelta en una disputa legal que podría tener un impacto decisivo en futuros casos de derechos de autor en la industria musical.

Ray Hefferman, un compositor dublinés, coautor de la pieza, se está preparando para lanzar una demanda legal contra el ícono del pop mundial.

El intérprete señaló que su equipo legal presentará demandas en tribunales de Francia y España para exigir una compensación por regalías equivalente al 30% de las utilidades generadas por la popular canción, que actualmente supera los 500 millones de reproducciones en Spotify.

Según menciona The Irish Independent, Ray Heffernan sostiene haber sido coautor de la versión primigenia de Angels, entonces llamada Angels in Paris, concebida en 1996 en medio de la tragedia personal que vivió tras la pérdida del embarazo de su pareja. Según su versión, aquel duro acontecimiento fue el detonante de la melodía original.

En su relato, ese mismo año Heffernan coincidió con Robbie Williams en un pub de Dublín y allí surgió la idea de grabar una canción conjunta. Más tarde, Williams presentó esa primera base al renombrado compositor Guy Chambers, quien aportó los arreglos definitivos que dieron forma al éxito mundial.

