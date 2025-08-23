Lil Nas X arrestado por posible sobredosis en Los Ángeles

Lil Nas X ha sido encarcelado durante el fin de semana tras su arresto la madrugada del jueves 21 de agosto, confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El rapero fue detenido por resistirse u obstruir a un agente. Según el LAPD, deberá presentarse ante un juez el lunes para su audiencia antes de cualquier liberación.

Por ello, Lil Nas X permanece en la cárcel Valley de Van Nuys, en Los Ángeles, donde se desconoce su estado actual y sus representantes no han dado declaraciones.

El arresto sucedió después de captar al músico caminando por Studio City con solo ropa interior y botas vaqueras, en aparente estado inconveniente.

Asimismo, los trasladaron a un hospital local por el riesgo de una posible sobredosis antes de su arresto. En abril reportó una parálisis facial parcial y en mayo canceló una presentación por una crisis de salud mental.

