Austin Butler revela que estuvo temporalmente ciego

El actor Austin Butler ha descrito una serie de aterradoras experiencias médicas que lo dejaron hospitalizado y convencido de que su vida corría peligro tras finalizar el rodaje de la aclamada película biográfica “Elvis”, dirigida por Baz Luhrmann.

En una entrevista para Men’s Health, detalló cómo, inmediatamente después de concluir la filmación, contrajo un virus que desencadenó un dolor severo similar al de una apendicitis, lo que requirió su hospitalización y una semana de reposo absoluto en cama.

Pero el episodio más alarmante ocurrió mientras volaba hacia el set de su siguiente proyecto, “The Bikeriders”. Butler despertó a causa de una migraña tan aguda que perdió la visión completamente durante varios minutos. Relató haber experimentado una sensación de euforia extrema y la certeza de que se estaba muriendo, como si le estuvieran succionando la vida del cuerpo. A pesar de la gravedad de los síntomas, el actor prosiguió con su jornada laboral y atribuyó el episodio a la privación crónica de sueño.

Además, Butler sufrió durante ocho meses un dolor punzante en el pie que le obligaba a caminar con los dedos flexionados hacia abajo para evitarlo. El misterio fue resuelto por un médico en Nueva York, quien encontró incrustado en su pie un fragmento de cristal del tamaño de un grano de arroz.

Desde entonces, el actor ha priorizado el equilibrio, asegurándose de dormir adecuadamente y mantener sus relaciones personales, comprendiendo que esos terribles sustos no son el precio que debe pagarse por el éxito en Hollywood.

