San Pedro Cholula entrega uniformes y reconocimientos a bomberos

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, liderado por Tonantzin Fernández, celebró el Día del Bombero entregando reconocimientos y equipo a bomberos y paramédicos. Este evento tuvo lugar este 22 de agosto de 2025, reafirmando el compromiso del municipio con la Protección Civil.

Fernández agradeció a los elementos de otros municipios como Cuautlancingo, San Andrés Cholula y Puebla, quienes han colaborado en diversas labores de Protección Civil. La presidenta municipal enfatizó la disposición de su administración para trabajar de manera coordinada ante emergencias en la zona conurbada.

Rodolfo Fierro, director de Protección Civil Municipal, presentó estadísticas de emergencias atendidas del 15 de octubre de 2024 al 15 de agosto de 2025, que incluyen 299 incendios, 199 fugas, 92 rescates, y más. Estos datos reflejan la intensa labor del cuerpo de emergencia.

Fernández subrayó que su gobierno reconoce diariamente el trabajo de los bomberos municipales, recordando el aumento salarial otorgado a este cuerpo. Afirmó que se implementarán más apoyos para fortalecer su labor.

Finalmente, la presidenta participó en una comida con los elementos, acompañada por Carlos Carrillo, titular de la Secretaría de Gobernación, y regidores del Ayuntamiento. Los bomberos expresaron su agradecimiento por el reconocimiento a su trabajo y reafirmaron su compromiso con la ciudadanía.