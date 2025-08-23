Lupita Cuautle destaca acciones sustentables de San Andrés Cholula

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, participó en el Foro para la Rehabilitación del Río Atoyac, un espacio para el diálogo entre representantes de la academia, la industria y el sector público, celebrado en la Universidad de las Américas Puebla.

En su intervención, la edil sanandreseña destacó las acciones implementadas por su administración para concientizar a la población, principalmente a niñas, niños y jóvenes, sobre el cuidado del agua. Entre ellas, resaltó la instalación de captadores de agua pluvial y pozos de absorción, con el propósito de recargar el subsuelo, además de impulsar iniciativas de reciclaje y tratamiento del vital líquido para diversificar sus usos.

Asimismo, coincidió con las panelistas en la importancia de seguir generando proyectos integrales que involucren a la sociedad y a los distintos sectores públicos y de la industria, con el objetivo de reducir la contaminación de la cuenca del Atoyac y conservar entornos sanos y verdes.