Mirador de Cristal de Atlixco cumplirá su segundo aniversario

El 25 de agosto de 2025, el Mirador de Cristal, impulsado por la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, celebrará su segundo aniversario. Este espacio se ha consolidado como uno de los atractivos turísticos más emblemáticos de la región, ofreciendo una vista panorámica inigualable del Popocatépetl, la Iztaccíhuatl y el valle de Atlixco.

Desde su inauguración, el mirador ha enamorado a cerca de un millón de visitantes locales, nacionales e internacionales. Con un horario de atención de 8:00 a 22:00 horas, se presenta como un plan perfecto para cualquier momento del día.

Además, los visitantes pueden consultar la agenda turística “Apasiónate por Atlixco 2025”, que reúne festivales, actividades culturales, recreativas y experiencias únicas para toda la familia.

El Mirador de Cristal no solo destaca por su belleza natural, sino también por su importancia cultural y arquitectónica, convirtiéndose en un sitio imperdible para quienes desean disfrutar de la riqueza que distingue a este Pueblo Mágico.

Invitamos a todos a no perderse esta experiencia única y a visitar el Mirador de Cristal para apasiónarse por Atlixco.