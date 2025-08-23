Liga MX busca tipificar agresiones en estadios como delito grave

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Liga MX anunciaron que investigarán los episodios de violencia ocurridos en los estadios Universitario, Akron y Cuauhtémoc en la Jornada 5.

Asimismo, buscarán que los ataques o agresiones en los partidos de futbol se tipifiquen como delito grave para endurecer la legislación.

La primera confrontación ocurrió en Nuevo León entre seguidores de Tigres y América. Posteriormente, en Guadalajara, seguidores de Chivas agredieron a familiares del jugador Ángel Zaldívar.

Por su parte, en Puebla, una pelea entre presuntos comerciantes causó la muerte de una persona en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc.

Con el fin de prevenir más incidentes, la Liga MX reforzará el Protocolo de Seguridad mediante operativos conjuntos y mejor inteligencia compartida con clubes y autoridades.

También en las próximas semanas desplegarán una campaña nacional para sensibilizar a los aficionados y promover un ambiente familiar y seguro en los estadios.

FMF y LIGA MX toman nuevas medidas de seguridad para reducir la violencia en los estadios. pic.twitter.com/FkXSwsnsNM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 22, 2025

