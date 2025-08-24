Alerta en EU por aumento de infecciones por bacteria carnívora

Expertos en salud de Estados Unidos están en alerta por el aumento de infecciones de la bacteria “carnívora” Vibrio vulnificus, la cual se encuentra en aguas cálidas y salobres.

La bacteria, localizada comúnmente en la costa del Golfo, está migrando hacia el norte a causa del cambio climático, afectando ahora la región de Nueva Inglaterra.

Vibrio vulnificus se contrae por dos vías: consumo de mariscos crudos o poco cocidos, y contacto de heridas abiertas con agua contaminada o zonas costeras.

La bacteria prospera en condiciones de temperatura y salinidad ideales, y puede causar infecciones que pueden ser fatales, particularmente en personas con sistemas inmunológicos débiles, enfermedades crónicas o heridas recientes.

Al años, llegan ha reportarse más de mil casos en Estados Unidos, con cerca de 200 casos de la cepa vulnificus, que tiene una tasa de mortalidad del 20%.

La bacteria puede llegar a causar necrosis tisular que requiere tratamientos con antibióticos o más agresivos, como múltiples cirugías o amputaciones.

Autoridades sanitarias recomiendan tener precaución al nadar en aguas costeras, evitar contacto con heridas abiertas y consumir mariscos bien cocidos.

