Autobús vuelca en Huauchinango; saldo de 3 muertos y 21 heridos

Un autobús de pasajeros de la línea Futura volcó esta mañana en la carretera federal México-Tuxpan, a la altura del paraje conocido como Finca Alegre, en Huauchinango, Puebla.

Personal de la Coordinación de Protección Civil y Gestión de Riesgos, junto con áreas de salud y cuerpos de emergencia federales, estatales y municipales, acudieron rápidamente para atender a los lesionados.

Hasta el momento, se reporta un saldo de 21 heridos y tres personas fallecidas, dos en el lugar y una mujer que murió durante su traslado aéreo al hospital Moreno Valle de Traumatología y Ortopedia en la capital poblana.

Las autoridades señalaron que será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien se encargue de las diligencias para investigar las causas que provocaron este fatal accidente.

El vehículo transitaba con destino a la Ciudad de México cuando sufrió el accidente. La vialidad permaneció cerrada mientras se realizaron las labores de rescate y atención médica a los pasajeros afectados.

