Linchan a presunto ladrón de tortillería en El Nopalito

Por:
Amaury Jiménez
-
Hombre es detenido y golpeado hasta la muerte

Un linchamiento se presentó la noche de este viernes en la zona conocida como El Nopalito, en los límites de Cuautlancingo con la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas. Vecinos detuvieron a un presunto ladrón que intentó asaltar una tortillería, siendo golpeado hasta perder la vida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas. Según los primeros reportes, el hombre llegó a la tortillería con la intención de robar, pero los trabajadores solicitaron auxilio y fueron apoyados por vecinos, quienes lograron detenerlo inicialmente.

Los vecinos decidieron amarrar al hombre a un poste y golpearlo hasta causarle la muerte. Cuando una persona intentó defenderlo, también fue agredida y expulsada del lugar sin sufrir lesiones graves.

Los inconformes decidieron prender fuego a la motocicleta en la que viajaba el hombre, que quedó completamente calcinada, junto a otra unidad cuya propiedad se desconoce hasta el momento.

En el lugar de los hechos se encuentran elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y municipal como primeros respondedores, quienes acordonaron la zona para esperar la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

