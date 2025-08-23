Licencia de conducir: examen práctico será obligatorio a partir del 25 de agosto

Dentro de las acciones que implementa el Gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, para garantizar la seguridad de peatones y conductores en todo el estado, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) informa que, a partir del lunes 25 de agosto, será obligatorio aprobar el examen práctico en simulador de manejo como parte del trámite para obtener la licencia de conducir particular, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Movilidad.

Esta medida tiene como propósito garantizar que los solicitantes cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para conducir de manera segura y responsable, con el objetivo de prevenir siniestros viales.

El examen consta de dos fases: un recorrido inicial de familiarización y una evaluación práctica con duración de ocho minutos. Para aprobar, se requiere una calificación mínima de 60 sobre 100 puntos.

Entre las faltas que restan calificación e impiden la aprobación se encuentran: exceder los límites de velocidad, no respetar los semáforos, invadir banquetas, colisionar con otros vehículos o atropellar a ciclistas. Los simuladores, instalados en 21 Centros Integrales de Servicios en el interior del estado, como Tehuacán, Huejotzingo y Zacatlán, reproducen condiciones reales de tránsito, incluyendo semáforos, cruces peatonales, carreteras, rebases y maniobras de estacionamiento, lo que permite una experiencia segura y didáctica.

El costo del trámite de licencia incluye el examen en simulador y se mantiene en $1,015 para tres años de vigencia y $1,485 para cinco años.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso con la seguridad vial y una movilidad más ordenada, segura y responsable para todas y todos.