Suman 80 policías poblanos capacitados por la SEMAR

El Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, impulsa la profesionalización de la Policía Estatal en sintonía con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, liderada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del compromiso al fortalecimiento y cooperación interinstitucional.

Por ello, el mandatario estatal reconoció el desempeño del segundo grupo, conformado por 20 policías estatales que participaron en el curso de “Adiestramiento Táctico-Policial” que se llevó a cabo del 22 de septiembre al 17 de octubre en la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Secretaría de Marina (SEMAR).

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, destacó que con estas iniciativas se avanza en el compromiso de contar con policías más cercanos a la gente, profesionalizados y con las herramientas necesarias para cumplir con las exigencias de la ciudadanía.

Puntualizó que el pasado mes de abril, un primer grupo conformado por 60 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla recibió este mismo adiestramiento, por lo que actualmente suman 80 policías capacitados por la SEMAR.

Con esta intensiva capacitación, impartida por instructores de la Armada de México, el personal de la Policía Estatal potencializa habilidades en planeamiento táctico operativo, operaciones de convoy, tiro de combate, brecheo balístico, medicina táctica, rappel, así como combate sin armas y cercano en interiores.

Además, las y los elementos compartieron experiencias con policías de otros estados, y adquirieron conocimientos con un enfoque integral para promover la cooperación interinstitucional y el intercambio de experiencias entre fuerzas de seguridad.

