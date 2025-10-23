Lionel Messi renueva con Inter Miami hasta el 2028

Lionel Messi prolongó su vínculo con el Inter Miami hasta la temporada 2028, según anunció el club este jueves. La extensión consolida al astro argentino en la MLS durante los próximos cuatro años.

El ocho veces Balón de Oro mantiene su compromiso con el equipo donde aseguró jugaría sus últimos partidos. A sus 38 años, Messi no ha dado señales de retiro inmediato, priorizando su rendimiento sobre su edad.

El copropietario del club, David Beckham, destacó que la intención del club estadounidense siempre fue traer a “los mejores jugadores del mundo“; añadió que el campeón del mundo sigue tan “comprometido como siempre“.

En la temporada actual, el argentino lideró la liga con 29 goles y ubicó al Inter Miami en tercero de la Conferencia Este. Además, fue nominado entre los cinco finalistas al MVP de la MLS.

Desde su llegada en 2023, el valor del club se duplicó a mil 200 millones de dólares, de acuerdo con Forbes. El comisionado Don Garber calificó su fichaje como un “punto de inflexión” para el fútbol norteamericano.

El Inter Miami debutará en playoffs este viernes contra el Nashville SC, con Messi como protagonista absoluto del partido al lado de sus compañeros, Sergio Busquets, Jordi Alba y su inseparable compañero Luis Suárez.

