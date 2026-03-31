Policía Auxiliar refuerza vigilancia en centrales de autobuses y plazas por Semana Santa

Derivado del incremento en la movilidad y la afluencia de visitantes con motivo del periodo vacacional de Semana Santa en la entidad, el Gobierno de Puebla, a través de la Policía Auxiliar, fortalece las labores de vigilancia en zonas estratégicas de las principales centrales de autobuses, parques y jardines, museos y plazas comerciales.

En este sentido, la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana se suma al esfuerzo coordinado con los tres órdenes de gobierno mediante el Operativo Vacaciones Seguras Semana Santa 2026, con el objetivo de proteger el patrimonio y la integridad de la población.

El despliegue operativo contempla la presencia de guardias policiales en puntos estratégicos como accesos, taquillas y andenes de centrales camioneras, museos, espacios con alta concentración de personas en parques y jardines, plazas comerciales y eventos deportivos en el Estadio Cuauhtémoc.

Asimismo, se mantendrá estrecha organización con el Centro de Información y Coordinación Policial (CICOP), lo que permitirá canalizar de manera oportuna cualquier tipo de emergencia al C5i de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La administración estatal que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, en concordancia con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirma su compromiso de servir y proteger, al garantizar entornos seguros para todas y todos.

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