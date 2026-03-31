Pável Gaspar se reúne con CANACO Izúcar para escuchar necesidades

En recorrido por la Mixteca poblana, el diputado Pável Gaspar Ramírez sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la CANACO de Izúcar de Matamoros, con la finalidad de escuchar sus necesidades e impulsar la economía de la región.

En su intervención, el legislador destacó la importancia de trabajar en territorio para escuchar a todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de construir mejores leyes en beneficio de las y los poblanos.

En este sentido, reiteró su compromiso de mantener una relación cercana con el sector empresarial, basada en la confianza y la comunicación directa.

Durante la reunión, los empresarios, encabezados por el presidente de la CANACO de Izúcar de Matamoros, Braulio Martínez Carvajal, manifestaron su disposición para unir esfuerzos y fortalecer la coordinación entre los organismos empresariales de la región y las instituciones del Estado.

Asimismo, plantearon la necesidad de realizar un análisis profundo de las Leyes de Ingresos Municipales, con el objetivo de hacerlas más claras, comprensibles y dinámicas, que faciliten su aplicación.

Ante ello, el diputado señaló que las propuestas serán socializadas a través de reuniones y mesas de trabajo entre empresarios, gobierno y legisladores, con la finalidad de escuchar sus planteamientos y establecer acciones legislativas que respondan a sus necesidades.

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