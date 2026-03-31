Buque ruso con 730 mil barriles de petróleo llega a Cuba

El buque ruso Anatoly Kolodkin atracó este martes en el puerto de Matanzas, Cuba, con un cargamento de 730 mil barriles de crudo, el primer envío de petróleo que recibe la isla desde enero, esto tras el bloqueo energético contra la nación caribeña impuesto por Estados Unidos.

El petrolero, sujeto a sanciones estadounidenses, europeas y británicas tras la guerra en Ucrania, fue observado por pescadores mientras atracaba bajo el sol de la mañana.

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, agradeció en redes sociales “al Gobierno y Pueblo de Rusia por todo el apoyo” y por esta “carga valiosa que llega en medio de la compleja situación energética que enfrentamos“.

¡YA EL TANQUERO RUSO ATRACÓ! Descargar el petróleo, llevarlo a la refinería y procesarlo lleva días. No resolverá todo ni de inmediato, pero es un alivio. ¡No nos asfixiarán! #CubaNoEstáSola pic.twitter.com/DMQSjKw4AC — Enrique Villuendas (@EVilluendasC) March 31, 2026

La embajada rusa en Cuba respondió que “es un deber ayudar a nuestros hermanos cubanos en estas difíciles condiciones”. El portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, señaló que “nuestros amigos cubanos necesitan petróleo y sus derivados para el funcionamiento de los servicios básicos para la población, como son generar electricidad y prestar atención médica”.

La falta de combustible ha profundizado los prolongados apagones que ya se vivían en Cuba, así como el desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Cuba produce apenas el 40 por ciento del combustible que consume y depende de las importaciones para sostener su red energética. Expertos señalan que el envío podría producir unos 180 mil barriles de diésel, suficientes para cubrir la demanda durante nueve o diez días.

América y Cuba

El domingo por la noche, Trump declaró que no tenía “ningún problema” con que un petrolero ruso entregara ayuda a la isla. “No nos importa que alguien consiga un cargamento porque lo necesitan… tienen que sobrevivir“, dijo a periodistas. “

Cuba solía recibir una parte importante de su petróleo de Venezuela, pero esos envíos se detuvieron desde que Estados Unidos atacó al país sudamericano y arrestó a su líder Nicolás Maduro a principios de enero.

México también detuvo sus envíos después de que Trump amenazara con imponer aranceles a cualquier país que suministrara combustible a la isla.

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