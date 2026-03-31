Acercan muestras de cine con perspectiva de género en juntas auxiliares

Durante el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) coordinado por Jesús Sánchez Reliac, desarrolló una serie de actividades culturales y formativas con el objetivo de visibilizar las realidades de las mujeres, fortalecer la reflexión colectiva y acercar a las juntas auxiliares expresiones artísticas y herramientas de desarrollo con perspectiva de género.

Siguiendo el compromiso del presidente municipal, Pepe Chedraui, de llevar políticas públicas a todas las regiones del municipio, el IMPLAN realizó dos muestras de cine en juntas auxiliares.

En la Junta Auxiliar de La Resurrección se proyectaron los cortometrajes “Más allá de la vida” de Isabel Morales, “Boca de lobo” de Andrea Gómez Rebolledo, “El camino es un hilo rojo” de Melissa Elizondo y “Lucía desde el espacio” de Sara Acevedo. En San Francisco Totimehuacán, la programación incluyó “El límite del cuerpo” de Berenice Ubeda, “La Sirenita” de Verónica Palafox, “Más o menos antes” de Alexandra López y “Limbo de savia” de Mercedes de los Milagros.

Ambas jornadas contaron con la presencia de las realizadoras y generaron espacios de diálogo y sensibilización sobre las problemáticas que enfrentan las mujeres en distintos contextos.

Como parte de las acciones formativas, el IMPLAN también llevó a cabo el taller “Cartografía corporal: Mi cuerpo, mi territorio” en dos sedes: en la Junta Auxiliar de San Sebastián Aparicio, dirigido a mujeres de la comunidad, y en las instalaciones del Instituto, donde participaron consejeras de los organismos de participación ciudadana de Centro Histórico, Seguridad Pública, Ecología y Bienestar Animal. En ambos espacios, las asistentes realizaron ejercicios de mapeo corporal para reflexionar sobre la relación entre su cuerpo y el territorio, identificando riesgos, redes de apoyo y estrategias para habitar espacios seguros.

Adicionalmente, el personal del IMPLAN recibió una capacitación en lenguaje incluyente impartida por la Secretaría de las Mujeres con el objetivo de fortalecer la comunicación institucional y garantizar materiales y mensajes del Gobierno de la Ciudad con igualdad sustantiva.

Con estas acciones, la administración de Pepe Chedraui reafirma su compromiso de construir una ciudad más incluyente, donde todas las mujeres tengan acceso a expresiones culturales, herramientas de reflexión y espacios seguros que fortalezcan su participación activa en la vida comunitaria.

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