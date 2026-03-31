Destacan 97% en abasto de medicamentos del sector público

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el promedio de abasto de medicamentos es de más del 97 por ciento en las tres instituciones de salud pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y puntualizó que se continúa trabajando para llegar al 100 por ciento.

Agregó que, en caso de que haya necesidad de reportar la falta de un medicamento, las y los pacientes pueden acercarse a los módulos de Trato Digno, marcar al número 079 o ingresar en la página recetacompleta.gob.mx para hacer la solicitud correspondiente.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, presentó la modernización de la compra pública de medicamentos que tiene como objetivo priorizar las opciones con mejores resultados clínicos y mayor seguridad para garantizar tratamientos adecuados y actualizados; además, se fortalece el abasto y se optimizan los recursos.

Destacó que el análisis técnico identificó que en la atención primaria el 21 por ciento de los medicamentos pueden sustituirse por opciones más eficientes; en la atención hospitalaria, el 41 por ciento; y en la atención pediátrica, el 9 por ciento. De esta manera, con la modernización se pasa de 2 mil 753 claves de medicamentos a mil 929, fortaleciendo las opciones para los pacientes al priorizar lo más eficiente para los tratamientos, y quedan incluidos en los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM).

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, detalló que en los últimos seis meses se han surtido 371.1 millones de piezas en las mil 513 farmacias en todos los niveles. De estas, 277.5 millones corresponden a las Unidades de Medicina Familiar (UMF), 88.2 millones en hospitales de segundo nivel de atención y 5.5 millones en el tercer nivel.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que en esta dependencia se tiene 97 por ciento de abasto en sus 766 farmacias; de ellas, 592 están entre el 95 y 100 por ciento, mientras que 174, entre el 90 y 94 por ciento.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que, a la fecha, las Rutas de la Salud han entregado 162 millones de medicamentos; la próxima semana iniciará la siguiente distribución con 15 millones de piezas a través de 3 mil 550 rutas ya establecidas.

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Con vacunación, transmisión del sarampión presenta tendencia a la baja; se han aplicado 17.2 millones de dosis

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que con la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión la transmisión de esta enfermedad va a la baja gracias a que se han aplicado 17.2 millones de vacunas.

Recordó que los grupos prioritarios para la vacunación son: niñas y niños de entre 6 meses y 12 años que no han recibido ninguna dosis o que han pasado seis meses desde su primera aplicación, así como personas de 13 a 49 años que no tengan o no recuerden tener las dos dosis. La ubicación de los 20 mil puntos de vacunación contra el sarampión se puede consultar en dondemevacuno.salud.gob.mx.

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