Joaquín Espidio asume coordinación del IMSS-Bienestar en Puebla 

A partir de este miércoles 3 de junio, el doctor Joaquín Espidio Camarillo es el coordinador del IMSS-Bienestar en Puebla, en sustitución de Gerónimo Lara Gálvez, quien será incorporado a la Unidad de Gestión Territorial en Salud del organismo a nivel nacional.

La decisión fue confirmada mediante una tarjeta informativa emitida por el IMSS Bienestar, en la que se señala que el nombramiento de Joaquín Espidio entra en vigor de manera inmediata.

La llegada de Joaquín Espidio a la coordinación estatal del IMSS-Bienestar implica la designación de un nuevo titular de la Secretaría de Salud de Puebla, ya que se desempeñaba en dicho cargo desde el pasado 20 de marzo.

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#Ahora 👆🏼 Como lo adelantó Oro Noticias, confirman salida de Gerónimo Lara Gálvez de la coordinación del IMSS-BIENESTAR en Puebla.



Su revelo es Joaquín Espidio Camarillo, quien se desempeñaba como secretario de Salud de Puebla. pic.twitter.com/KUGIswVMHj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 3, 2026

De manera que, en las próximas horas deberá definirse quién asumirá la titularidad de la dependencia estatal, aunque se especula que será Isauro Rendón Vargas, actual subsecretario de Gobierno de Puebla.

De acuerdo con el organismo federal, el nuevo coordinador es médico cirujano egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y cuenta con experiencia en la administración de servicios médicos.

Por su parte, Gerónimo Lara Gálvez continuará dentro de la estructura del IMSS Bienestar y se integrará a la Unidad de Gestión Territorial en Salud, donde contribuirá al fortalecimiento de la coordinación operativa entre las entidades federativas y los distintos niveles de atención médica.

Desde la mañana de este miércoles trascendió la salida de Gerónimo Lara, incluso se especuló que estaría ligado al escándalo por el sobrecosto en el servicio de hemodiálisis que prestaba la empresa Zdenko en hospitales de Puebla.

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