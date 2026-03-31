UDLAP congrega a especialistas de Actuaría, Física y Matemáticas

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue sede de dos importantes encuentros académicos que consolidan su liderazgo en la formación científica: el 36º Congreso Nacional de Actuaría “Del riesgo al impacto: el actuario en todos los sectores” y el XVI Congreso Nacional de Física y Matemáticas NOETHER, espacios que reunieron a estudiantes, académicos y especialistas de todo el país, para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades en dichas disciplinas.

36º Congreso Nacional de Actuaría “Del riesgo al impacto: el actuario en todos los sectores”

En el Congreso Nacional de Actuaría, organizado por el Departamento Académico de Actuaría, Física y Matemáticas y la Mesa Directiva de Actuaría OMEGA, se destacó el papel fundamental del actuario en un mundo en constante transformación. Durante la inauguración, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, subrayó la relevancia de esta profesión y dio a conocer que la Licenciatura en Actuaría de la UDLAP se mantiene como una de las mejores del país en universidades privadas, según el ranking 2026 de El Universal.

Por su parte, el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la UDLAP, enfatizó que la formación actuarial va más allá del dominio técnico: “hoy, formar actuarios no es solo enseñar modelos, fórmulas o técnicas de análisis de riesgo, es formar personas capaces de pensar críticamente, de tomar decisiones en contextos complejos, de actuar con ética y de entender que detrás de cada dato hay una realidad humana”. En este mismo sentido, Mario Sánchez Flores, estudiante de Actuaría y presidente de la Mesa Directiva de esta licenciatura, señaló que este encuentro reafirma el compromiso de la UDLAP con la excelencia académica, “reconocemos que nuestra profesión no se limita a un solo campo”.

A lo largo de tres días de actividades, el congreso abordó el riesgo desde diversas perspectivas: seguros, finanzas, economía, inteligencia artificial e incluso sectores como la agricultura, evidenciando el carácter transversal de la actuaría en la toma de decisiones estratégicas. El evento inició con el panel “Perspectivas Actuariales y Retos Emergentes en el Sector Actuarial”, donde especialistas coincidieron en que, aunque el sector asegurador en México creció cerca de un 8% en 2025, la penetración del seguro continúa siendo baja, alrededor del 2.8% del PIB.

XVI Congreso Nacional de Física y Matemáticas Noether

Por otro lado, con el objetivo de reafirmar la importancia de las ciencias exactas como motor del desarrollo, la UDLAP también fue sede del XVI Congreso Nacional de Física y Matemáticas Noether, evento organizado por la Mesa Directiva de Física y el Departamento Académico correspondiente.

Durante este congreso, el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la UDLAP, destacó que físicos y matemáticos son clave no solo para comprender el universo, sino para transformar la realidad: “México necesita más ciencia, más físicos y matemáticos”, además, destacó el compromiso de la Universidad de las Américas Puebla con la formación científica.

En su intervención, Larissa Monserrat Romero Sanchez, presidenta de la Mesa Directiva de Física, resaltó el carácter interdisciplinario del congreso al integrar la física y las matemáticas con campos tan diversos como el arte, la medicina o la geología, además de incluir voces en distintas etapas de la carrera científica.

Finalmente, el Dr. Luis Ernesto Derbez, rector de la UDLAP, destacó que “sin ciencia no puede haber progreso”, e hizo un llamado a impulsar estas disciplinas y reconocer el talento con base en la capacidad, la preparación y la visión, más allá de cualquier distinción de género (refiriéndose al caso de la matemática Emmy Noether): “no es un asunto de género, es un asunto de competencia, de calidad, de preparación y de visión”.

A lo largo de tres días, el Congreso Noether reunió a expertos de todo el país en un programa académico diverso que incluyó conferencias magistrales, paneles de discusión, talleres especializados y espacios de diálogo interdisciplinario. En estos espacios se abordaron temas de frontera en física y matemáticas, el papel de estas disciplinas en el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, la modelación de sistemas complejos, así como su vinculación con otras áreas del conocimiento. Además, se promovió la reflexión sobre la equidad en la ciencia, el impulso al talento joven y la importancia de la investigación científica como base para la toma de decisiones informadas y el desarrollo sostenible del país.

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