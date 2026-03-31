Meta inicia pruebas para plan de suscripción en Instagram

De acuerdo con la agencia AFP, la gigante tecnológica Meta ha iniciado pruebas para implementar planes de suscripción en su plataforma Instagram. Esta información fue confirmada posteriormente por el portal especializado TechCrunch; entre los beneficios destacados, se encuentra la posibilidad de que los suscriptores visualicen historias de forma privada, incluso después de las primeras 24 horas.

Además de esta función, los usuarios tendrán acceso a métricas que habían sido solicitadas previamente. Por ejemplo, podrán saber cuántas personas han vuelto a ver su historia y generar listas exclusivas de visualización, más allá de la opción de “Mejores amigos”. También será posible extender la duración de una historia por 24 horas adicionales o hasta por una semana completa.

Meta starts testing a premium subscription on Instagram https://t.co/8Lj12KzroV — TechCrunch (@TechCrunch) March 30, 2026

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Por último, la suscripción incluirá una versión animada de “Superlike” y un buscador interno para localizar a una persona específica dentro de la lista de visualizadores. Aunque Meta no ha detallado todos los países participantes, diversos informes señalan que las pruebas se realizan actualmente en Japón, Filipinas y México, aunque es probable que se esté probando en más países.

Según capturas de pantalla compartidas por usuarios, los precios varían dependiendo de la ubicación geográfica. En Japón, el costo es de 319 yenes mensuales (aprox. 2 dólares); en Filipinas, el precio es de 65 pesos filipinos (aprox. 1.07 dólares); mientras que en México la suscripción tendría un costo de 39 pesos al mes, lo que se traduce en unos 2.20 dólares aproximadamente estadounidenses.

Editor: José Francisco Escobar

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