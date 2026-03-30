UE investiga a Snapchat por posible exposición de menores a delitos

La Comisión Europea abrió una investigación formal contra Snapchat, la red social propiedad de Snap Inc., para determinar si la plataforma ha vulnerado la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA) al exponer a menores al “grooming” y a la captación para actividades delictivas.

El anuncio fue hecho la semana pasada por la vicepresidenta ejecutiva de soberanía tecnológica, Henna Virkkunen, quien señaló que Snapchat “parece haber pasado por alto que la DSA exige altos estándares de seguridad para todos los usuarios”.

La investigación se centrará en cinco áreas: mecanismos de verificación de edad, captación de menores para explotación sexual o actividades ilegales, insuficiencia de los ajustes de cuenta por defecto, difusión de información sobre la venta de productos prohibidos y la efectividad de los sistemas de denuncia de contenidos ilegales.

La Comisión sospecha que los usuarios pueden declarar por sí mismos tener más de 13 años para crear una cuenta, un sistema considerado insuficiente para impedir el acceso de niños a la plataforma.

Deficiencias en protección y verificación de edad

La Comisión señaló que Snapchat no cuenta con medidas suficientes para evitar que adultos se hagan pasar por jóvenes y contacten a menores con fines de explotación sexual o reclutamiento para actividades delictivas.

También cuestionó que las herramientas de moderación de contenidos no limiten la difusión de información sobre cómo y dónde adquirir productos ilegales.

En cuanto a los mecanismos de denuncia, la Comisión indicó que “no son ni fáciles de encontrar ni intuitivos” y que la empresa no informa adecuadamente a sus usuarios sobre cómo presentar reclamaciones internas. Snapchat dispone de cuentas “teen” para menores de 13 a 17 años con perfiles privados por defecto, pero la investigación evaluará si estas configuraciones son suficientes para garantizar la seguridad de los adolescentes.

Posibles sanciones

El incumplimiento de la DSA puede derivar en sanciones de hasta el 6 por ciento de la facturación anual global de la compañía. La investigación formal marca el inicio de un procedimiento que podría desembocar en nuevas medidas coercitivas, aunque Snapchat también puede proponer cambios en sus políticas y prácticas como parte del proceso.

Un portavoz de Snapchat afirmó que la seguridad y el bienestar de todos los usuarios es “una prioridad absoluta” y que la empresa ha trabajado para “elevar el listón de la seguridad”.

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