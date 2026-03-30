FGJT vincula caso Tello Ruiz con temas económicos y sentimentales

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJT) expuso que el homicidio del matrimonio Tello Ruiz, ocurrido tras salir de su hogar en la capital poblana, privado de la libertad en territorio tlaxcalteca y ejecutado en Chignahuapan, estaría relacionado con temas de carácter económico y sentimental con sus victimarios.

Este lunes, la FGJT retomó el tema ante la opinión pública sobre el asesinato de Alexandro N. y Karina N., cuando en conferencia, funcionarios de esta dependencia refirieron que las diligencias emprendidas para esclarecer el crimen apuntaban a una relación cercana entre víctimas y victimarios.

Se informó que el motivo por el cual la pareja viajó a Tlaxcala era para reunirse con Alejandro N. y Miriam N., quienes eran sus amigos y socios en negocios. Además del conflicto económico que existía entre los involucrados, también la FGJT reveló que Miriam era quien coordinaba las cuestiones contables de una empresa que funcionaba en sociedad entre ambos hombres, pero además, sostenía una relación amorosa extramatrimonial con el propio Alexandro.

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“Tenemos justificado mediante carpeta de investigación que la misma mantenía una relación de índole amorosa con la víctima Alexandro N., y que ello generó una situación sentimental entre la víctima y la esposa del hoy investigado (Alejandro N.); por lo tanto, de los avances que hay en la carpeta de investigación, esto se ha sustentado”, se informó.

Además de ello, la FGJT recordó que por este caso Alejandro y Miriam ya han sido aprehendidos en seguimiento a la orden de captura emitida por un juez, y que estos continúan bajo prisión preventiva; además de que aún hay otros tres detenidos cuya intervención en el caso no ha sido esclarecida.

Cabe señalar que ambas víctimas salieron de su hogar en la capital poblana el pasado 19 de febrero para ir a Tlaxcala, pero un día después se reportó su desaparición y horas más tarde su hallazgo sin vida en el municipio de Chignahuapan.

#Seguridad 🚔 La Fiscalía de Tlaxcala, esclareció que el homicidio de Alexandro N., y Karina N., padres de familia de miembros del Colegio Oriente, sería resultado de un conflicto por dinero y relaciones sentimentales entre las víctimas y victimarios.



Estas investigaciones han… pic.twitter.com/SarOSGGEVe — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 30, 2026

Editor: César A. García

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