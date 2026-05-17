Toman protesta a mesas directivas del MUN en el Congreso de Puebla

En el Auditorio 18 de Noviembre del Poder Legislativo, la diputada Xel Arianna Hernández García, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, tomó protesta a las mesas directivas del Modelo de Naciones Unidas (MUN) del Congreso del Estado.

Durante la actividad, la legisladora señaló que esta etapa representa una gran oportunidad para las y los jóvenes participantes, ya que les permite conocer nuevas ideas, escuchar y defender distintas posturas, construir consensos y buscar soluciones reales. Asimismo, destacó que este ejercicio demuestra que el diálogo es una herramienta fundamental para transformar realidades.

De igual forma, subrayó que el Modelo de Naciones Unidas del Congreso del Estado tiene como propósito abrir espacios reales y accesibles para que las y los estudiantes poblanos participen activamente y sean escuchados.

“En el Congreso del Estado entendemos que las juventudes no solo son el futuro del país, sino también el presente; por ello, este sector de la sociedad debe estar en el centro de las decisiones y de la construcción de soluciones”, afirmó la diputada.

Finalmente, Xel Arianna Hernández reconoció la disposición y el compromiso de las juventudes que integran el Comité Organizador para asumir este reto, así como el respaldo del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, para la realización de este evento.

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