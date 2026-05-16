Celia Bonaga propone garantizar 185 días efectivos de clases

Con el propósito de garantizar la continuidad del aprendizaje y el cumplimiento de los planes y programas de estudio, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para adicionar el artículo 74 Bis a la Ley de Educación del Estado de Puebla, a fin de cumplir con los 185 días efectivos de clase previstos en la Ley General, aplicables para las instituciones públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Estatal.

En la propuesta, se establece que ninguna autoridad educativa podrá reducir, suspender o modificar de manera generalizada el calendario escolar por motivos políticos, deportivos, turísticos, comerciales o de conveniencia administrativa.

Únicamente podrán realizarse modificaciones extraordinarias al calendario escolar en caso de emergencia sanitaria declarada por autoridad competente; desastres naturales o fenómenos climatológicos que representen riesgo inminente o acreditado para la integridad de la comunidad escolar; así como contingencias de seguridad pública debidamente fundadas y motivadas.

Además, toda modificación extraordinaria deberá encontrarse debidamente fundada y motivada; contar con justificación técnica, pedagógica y de protección civil; garantizar el cumplimiento íntegro de los planes y programas de estudio; así como publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

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