“Billie Jean” de Michael Jackson alcanzó el número 1 en Spotify

La canción “Billie Jean”, de Michael Jackson, alcanzó el primer lugar del ranking diario global de Spotify el 15 de mayo, 43 años después de su lanzamiento oficial en 1983.

De acuerdo con cifras de Spotify, el tema registró más de 6 millones de reproducciones en un solo día, impulsado por el estreno de “Michael”, lanzada el pasado 24 de abril.

“Billie Jean” fue escrita por Michael Jackson y publicada en enero de 1983 como parte de “Thriller”, considerado uno de los discos más exitosos en la historia de la música.

Desde el estreno de su biopic, las canciones del “Rey del Pop” incrementaron sus reproducciones en plataformas digitales y regresaron a listas globales de popularidad.

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A principios de mayo, “Billie Jean” ingresó al top 10 global de Spotify y una semana después alcanzó el tercer lugar con más de 37 millones de reproducciones semanales.

La canción narra la historia de una mujer que acusa al cantante de ser el padre de su hijo, aunque Michael Jackson negó que existiera una “Billie Jean” en la vida real.

En su autobiografía “Moonwalk”, el artista explicó que el personaje estaba inspirado en experiencias relacionadas con situaciones que enfrentaron sus hermanos.

Otros éxitos como “Beat It” o “Don’t Stop ’til You Get Enough” también incrementaron sus reproducciones, mientras su biopic ha recaudado más de 620 millones de dólares.

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