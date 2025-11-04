EU sanciona a bancos norcoreanos por lavado de criptomonedas

Este martes 4 de noviembre, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos implementó sanciones en contra de banqueros e instituciones financieras norcoreanas por supuestamente operar un esquema de lavado de dinero a través criptomonedas, y, de esta manera, obtener fondos para su programa nuclear.

La tesorería estadounidense sancionó a dos empresas y once empresarios norcoreanos, entre los que figuran Jang Kuk Chol y Ho Jong Son. En total se les acusa de gestionar y lavar 5 mil 300 millones de dólares en criptomonedas, a lo cual la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), señaló que dicha cantidad no tiene precedentes.

“Los hackers patrocinados por el Estado norcoreano roban y lavan dinero para financiar el programa de armas nucleares del régimen”, señaló John K. Hurley, subsecretario del Departamento de Tesoro.

“Al generar ingresos para el desarrollo armamentístico de Pyongyang, estos actores amenazan directamente la seguridad de Estados Unidos y el mundo. El Tesoro continuará persiguiendo a los facilitadores y encubridores detrás de estos esquemas para cortar las corrientes de ingresos ilícitos de la República Democrática de Corea del Norte“, agregó.

Asimismo, la dependencia expresó su preocupación de que dichas organizaciones estén recurriendo al uso de la tecnología para mejorar sus operaciones delictivas, como es el caso con la Inteligencia Artificial y el malware para infiltrarse en el sector cripto.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: