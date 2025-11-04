Solicitan reforzar seguridad para estudiantes en la zona de CU BUAP

Desde el Congreso del Estado, solicitaron implementar operativos permanentes de seguridad en la zona de Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), ante el incremento de asaltos a estudiantes.

Este martes, durante sesión, la Comisión de Seguridad Pública aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Ayuntamiento de Puebla y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal.

Lo anterior, con el objetivo de que refuercen, de manera coordinada, la vigilancia y presencia policial en las colonias aledañas a CU, para prevenir que los universitarios sean víctimas de asaltos u otros delitos.

El área jurídica expuso que, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el mes de julio de 2025 se registraron 237 robos a transeúnte; sin embargo, la cifra aumentó a 270 para septiembre.

En ese sentido, se consideró urgente reforzar los operativos destinados a la prevención del delito en las zonas de mayor flujo peatonal.

Esto, debido a que en la zona que comprende Ciudad Universitaria transitan alrededor de 100 mil estudiantes que asisten a clases diariamente.

“En dicha zona se han incrementado los actos delictivos, principalmente robos y asaltos que se efectúan en contra de estudiantes”, se menciona en el exhorto.

Tras su aprobación en comisiones, el acuerdo será puesto a votación del Pleno durante la sesión ordinaria del próximo jueves.

Editor: César A. García

