Andrea Lezama solicita medidas de protección tras liberación de su agresor

La activista Andrea Lezama, sobreviviente de violencia vicaria, solicitó medidas de protección para ella y su hijo, mientras definen la situación legal de Ricardo N, el primer vinculado a proceso en la entidad poblana y América Latina por este tipo de agresión.

La activista señala que debido a la liberación de su agresor ha tenido que resguardarse junto a su hijo sin poder salir, por el temor de que algo les suceda.

“Venía Día de Muertos, él quería pedir calaverita y tuvimos que resguardarnos nuevamente, cuando él tendría que estar viviendo feliz, tranquilo, sin violencia, sin miedo”, dijo.

Este martes, la Fiscalía General del Estado pidió la revisión de las medidas cautelares para revocar la decisión de que Ricardo N. permanezca en arraigo domiciliario y sea devuelto a prisión por el riesgo que su libertad conlleva para Andrea y su hijo.

Tal vez te interese: Jueza libera al primer vinculado por violencia vicaria en Puebla

Andrea recordó que su activismo la coloca en una doble situación de vulnerabilidad, al no garantizar su seguridad ni la justicia a ella y su hijo, de quien permaneció separada por más de seis años.

🗣️ La activista señala que debido a la liberación de su agresor ha tenido que resguardarse junto a su hijo sin poder salir, por lo que pide medidas de protección para ella y el menor.



📹 @lupjmendez pic.twitter.com/31950mTAkF — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 4, 2025

Afuera de la Casa de Justicia de Puebla, respaldada por otras madres víctimas de violencia vicarias y grupos feministas, exigió a la jueza Alejandra Román Pérez juzgar el caso con perspectiva de género y de infancias.

Andrea compartió el proceso que vivió después de estar más de 2 mil 300 días separada de su hijo cuando apenas tenía 1 año de edad y le fue arrebatado de sus brazos.

“Esta medida que ella tomó, nos colocó nuevamente en una situación de vulnerabilidad a mí y a mi hijo afectando nuestra vida diaria y por supuesto nuestra seguridad”, sostuvo.

Reiteró que esta decisión judicial es un retroceso para la entidad que se había colocado como pionera en el reconocimiento de la violencia vicaria.

Insistió en que no hay garantía de que Ricardo N sea vigilado por policías estatales como ordenó la jueza y en caso de insistir con su arresto domiciliario, exigió que sea con pulsera electrónica, la cual no usa ya que señaló que no tenía recursos para comprarla.

Editor: Renato León

Te recomendamos: