Siete meses sin sentencia en juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón

El juicio por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón cumplió este martes 4 de noviembre siete meses de haber iniciado y sigue sin ser emitida una sentencia contra los responsables.

“Nada tiene sentido, si a alguien esto le puede parecer normal, que me avise”, escribió su hermana Helena Monzón, quien documenta la lucha jurídica en sus redes sociales.

En la audiencia 67 del juicio por feminicidio, este martes se abordó de nueva cuenta la confesión que rindió Silvestre “N“, acusado de ser uno de los dos autores materiales del asesinato de la abogada feminista.

De acuerdo con Helena, se hizo para acreditar que confesó ante un juez de control, quien le informó en tres ocasiones que podía guardarse el derecho a declarar.

Durante la semana pasada, en la última audiencia, ya que el lunes fue declarado como festivo por el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó el recorrido de los feminicidas a través de un informe y de imágenes.

En la audiencia número 65, Helena indicó que se había acreditado más ubicaciones de los responsables por antena y video, así como la confesión de Silvestre N., la cual coincide con momentos y lugares.

Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula, después de ser ultimada por dos sicarios, quienes, de acuerdo con la FGE, seguían órdenes de la expareja de la víctima, el exaspirante Javier “N”.

Desde esa fecha, su hermana Helena se ha dedicado a buscar justicia para ella y su sobrino que quedó en orfandad.

El asesinato de Cecilia inspiró la Ley Monzón, que consiste en quitarle la custodia a los hombres acusados de feminicidio en la entidad.

