Omar Muñoz anuncia próximos proyectos para Chautenco

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, acudió a la junta auxiliar de Chautenco para dialogar con los ciudadanos, pues el contacto con la gente es fundamental en su gobierno para conocer las necesidades de la comunidad.

En el marco del “Día del Pueblo”, el edil refirió que escuchando a los habitantes es como se nutren los proyectos de su administración y que no se va a olvidar del compromiso que hizo al asumir el cargo de dignificar al municipio.

“Estamos visitando zonas que fueron desatendidas por mucho tiempo y exponiendo a los vecinos proyectos para Chautenco, como el inicio de obra de la unidad deportiva al que pronto daremos banderazo, redignificar su zócalo y el primer cuadro, así como ampliar el panteón, acción que también realizaremos en las demás juntas auxiliares y en la cabecera”.

El munícipe sostuvo que no va a dejar de salir a las calles, pues ningún presidente había dejado su oficina para estar con la gente y ponerse a la orden. “Hay mucho trabajo por hacer para traer dignidad al pueblo, pero con el gran equipo que tenemos y con un corazón de servicio se va a lograr la transformación de Cuautlancingo”, concluyó.

