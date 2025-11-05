San Pedro Cholula lanza programa para pago anticipado del Predial

Con el propósito de fomentar la responsabilidad ciudadana y fortalecer las finanzas municipales, la presidenta de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, presentó los estímulos fiscales a través de descuentos aplicables al pago del impuesto Predial anticipado.

Durante la conferencia de prensa, y acompañada por el director de Predial y Catastro, Pablo Fernández, así como por integrantes del Cabildo, la edil informó que los descuentos se aplicarán en las siguientes fechas:

Del 10 de noviembre al 31 de diciembre:

• 20% de descuento en el impuesto Predial

• 30% de descuento en años rezagados

Del 1 al 31 de enero:

• 15% de descuento en el impuesto Predial

Del 1 de febrero al 31 de marzo:

• 10% de descuento en el impuesto Predial

Y, durante todo el Programa, del 10 de noviembre de 2025 al 31 de marzo de 2026:

• 100% de descuento en recargos

Tonantzin Fernández destacó que el programa de incentivos fiscales se realiza bajo el lema “Cumplir a tiempo también es transformar”, recordando que, gracias a la participación de la ciudadanía, el Gobierno Municipal podrá impulsar más obras y programas que mejoren la calidad de vida de las familias cholultecas, pues “sin corrupción, alcanza para más”.

Por su parte, Pablo Fernández detalló los puntos de cobro donde las y los contribuyentes podrán realizar su pago:

• Presidencia Municipal: lunes a viernes de 09:00 a 15:30 horas.

• Casa del Pueblo: lunes a viernes de 09:00 a 21:00 y sábado de 09:00 a 20:00 horas.

• Vialidad Municipal: lunes a viernes de 08:00 a 20:00 y sábado de 08:00 a 14:00 horas.

• Plaza Las Glorias: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 y sábado de 10:00 a 14:00 horas.

• Plaza San Diego: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 y sábado de 10:00 a 14:00 horas.

• Plaza Esperanza: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.

• Presidencia Auxiliar de Santiago Momoxpan: lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Además, se llevarán a cabo jornadas con horarios extendidos en diversos puntos de cobro, y se instalarán cajas itinerantes en las distintas Juntas Auxiliares con el objetivo de acercar este servicio a un mayor número de contribuyentes. El calendario y los horarios correspondientes se darán a conocer oportunamente a través de los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento.

Con estas acciones, el Gobierno de Tonantzin Fernández reafirma su compromiso de seguir construyendo un municipio más transparente, eficiente y cercano a la gente, donde la participación ciudadana sea el motor de la transformación.

